Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу, как сообщает издание Metro, пришли итальянские и испанские медики.

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.

В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.