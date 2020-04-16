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Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу, как сообщает издание Metro, пришли итальянские и испанские медики.

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.

В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

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