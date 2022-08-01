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Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия расширила санкции против России Власти Новой Зеландии сообщили о расширении санкций против России из-за боевых действий в Украине.
Другие страны
1 августа 2022 г. 12:28

Власти Новой Зеландии сообщили о расширении санкций против России из-за боевых действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении МИД Новой Зеландии.

"Санкции вводятся против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России", - отмечается в документе.

Эти санкции включают "широкий спектр мер, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов. Они также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

Отметим, что в последний раз эта страна в июне ввела санкции против 44 компаний РФ и Беларуси, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий. В список вошли официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов.

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