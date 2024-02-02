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Новая Зеландия направит $3 млн на помощь палестинцам

Новая Зеландия направит $3 млн на помощь палестинцам Новая Зеландия направит еще $3 млн на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 08:56
Новая Зеландия направит $3 млн на помощь палестинцам

Новая Зеландия направит еще $3 млн на гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

В заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства, Питерс отметил, что новый пакет финансирования объемом в 5 млн новозеландских долларов ($3 млн) будет "поровну разделен между Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программой (ВПП)". "2,5 млн новозеландских долларов ($1,5 млн), выделенные ЮНИСЕФ, помогут поддержать женщин, детей и младенцев - наиболее уязвимую категорию населения", - указал он, подчеркнув, что еще 2,5 млн новозеландских долларов, направленные в адрес Всемирной продовольственной программы, "обеспечат помощь 2,2 млн голодающих в секторе Газа".

Также министр призвал правительство Израиля "оказать содействие в распределении гуманитарной помощи в секторе Газа" и упростить процесс получения виз для сотрудников благотворительных организаций, работающих в палестинском анклаве и на Западном берегу.

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Версия на английском языке New Zealand provides further humanitarian support to Gaza and the West Bank
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Qəzzadakı fələstinlilərə 3 milyon dollar ayırıb

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