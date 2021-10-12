Новая Зеландия готова к вступлению в силу закона об эвтаназии

Система здравоохранения Новой Зеландии готова к вступлению в силу 7 ноября закона об эвтаназии, принятого по итогам референдума в 2020 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Эндрю Литтл.

Система здравоохранения Новой Зеландии готова к вступлению в силу 7 ноября закона об эвтаназии, принятого по итогам референдума в 2020 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Эндрю Литтл.

Глава ведомства отметил, что правительство Новой Зеландии создало специальный комитет по надзору за порядком исполнения закона об эвтаназии, в который вошли специалист по медицинской этике Дана Венсли, специализирующийся на паллиативной медицине доктор Джейн Гревилл и практикующий врач Бренда Клоуз.

"Комитет будет анализировать отчеты об эвтаназии и передавать данные в министерство здравоохранения страны. Этот независимый механизм проверки станет одной из гарантий, обеспечивающих выполнение строгих условий закона", - указал Литтл в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Ранее был создан другой надзорный орган, обеспечивающий работу закона, - консультативная группа SCENZ, в обязанности которой входит ведение реестра медицинских работников, оказывающих помощь умирающим, а также разработка и контроль стандартов медицинской помощи при эвтаназии.

Закон, легализующий процедуру эвтаназии в медицинских учреждениях страны, был принят парламентом Новой Зеландии в ноябре 2019 года после двухлетнего обсуждения.