О нас

Норвежский танкер загорелся в Красном море после попадания ракеты

Норвежский танкер загорелся в Красном море после попадания ракеты В Красном море на химическом танкере, следовавшем под флагом Норвегии из Малазии, произошел пожар. Огонь на борту вспыхнул после того, как в судно попала ракета, предположительно выпущенная йеменскими повстанцами.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 11:09
Норвежский танкер загорелся в Красном море после попадания ракеты

В Красном море на химическом танкере, следовавшем под флагом Норвегии из Малазии, произошел пожар. Огонь на борту вспыхнул после того, как в судно попала ракета, предположительно выпущенная йеменскими повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечено, что нападение на танкер с нефтью и химикатами Strinda вблизи Баб-эль-Мандебского пролива говорит о том, что теперь, по-видимому, хуситы наносят удары не только по кораблям, которые имеют явные связи с Израилем. Это потенциально ставит под угрозу поставки грузов и энергоносителей, проходящие через Суэцкий канал.

Центральное командование ВС США опубликовало заявление, в котором говорится о том, что в Strinda попала противокорабельная крылатая ракета, запущенная из контролируемого хуситами района Йемена.

"В момент нападения поблизости не было американских кораблей, но американский эсминец "Мейсон" отреагировал… и в настоящее время оказывает помощь", - сообщило центральное командование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Missile strikes Norwegian-flagged tanker off Yemen

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
Госкомитет: Число обращений о домашнем насилии выросло втрое
6 декабря 2023 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi