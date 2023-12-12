Норвежский танкер загорелся в Красном море после попадания ракеты

В Красном море на химическом танкере, следовавшем под флагом Норвегии из Малазии, произошел пожар. Огонь на борту вспыхнул после того, как в судно попала ракета, предположительно выпущенная йеменскими повстанцами.

В Красном море на химическом танкере, следовавшем под флагом Норвегии из Малазии, произошел пожар. Огонь на борту вспыхнул после того, как в судно попала ракета, предположительно выпущенная йеменскими повстанцами.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечено, что нападение на танкер с нефтью и химикатами Strinda вблизи Баб-эль-Мандебского пролива говорит о том, что теперь, по-видимому, хуситы наносят удары не только по кораблям, которые имеют явные связи с Израилем. Это потенциально ставит под угрозу поставки грузов и энергоносителей, проходящие через Суэцкий канал.

Центральное командование ВС США опубликовало заявление, в котором говорится о том, что в Strinda попала противокорабельная крылатая ракета, запущенная из контролируемого хуситами района Йемена.

"В момент нападения поблизости не было американских кораблей, но американский эсминец "Мейсон" отреагировал… и в настоящее время оказывает помощь", - сообщило центральное командование.