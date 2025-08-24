Норвегия и Германия профинансируют покупку двух систем Patriot для Украины

Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot и ракет для Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Норвегии.

Кроме того, Норвегия выделит около 7 млрд крон (более $695 млн) на системы ПВО, которые будут поставлены из Германии в Украину.

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем поставку в Украину мощных систем ПВО. Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в её борьбе за оборону страны и защиту гражданского населения от российских воздушных атак", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Осло закупит радары ПВО у немецкого производителя Hensoldt и системы ПВО у Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также критически важна для защиты воинских частей и инфраструктуры. Теперь, совместно с Германией, мы ещё больше наращиваем наши усилия", — заявил министр обороны Торе О. Сандвик.