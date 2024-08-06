Нобелевский лауреат выразил готовность возглавить временное правительство Бангладеш

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус готов возглавить временное правительство Бангладеш.
Как передает Report, об этом он сказал агентству AFP.
"Я тронут доверием протестующих, которые хотят, чтобы я возглавил временное правительство. Я всегда дистанцировался от политики, но сегодня, если в Бангладеш необходимо действовать ради моей страны и ради мужества моего народа, то я это сделаю", - завил он.
Юнус призвал организовать в Бангладеш свободные выборы: "Временное правительство - это только начало. Окончательное умиротворение наступит только после свободных выборов. Без выборов изменений не будет".
Ранее газета The Daily Star сообщила, что Юнус согласился стать советником временного правительства в Бангладеш. Мухаммад Юнус, удостоенный Нобелевской премии мира 2006 года за свою деятельность в интересах экономического развития, получил международное признание, когда начал предоставлять микрокредиты беднякам в сельских районах Бангладеш через Grameen Bank, который он основал в 1983 году. Вскоре Юнус вступил в конфликт с Шейх Хасиной, обвинившей Юнуса в финансовом обмане крестьян, которые должны выплачивать процентные ставки в размере около 20% годовых по полученным кредитам.