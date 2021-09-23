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Нобелевские премии в этом году вручат на родине лауреатов

Нобелевские премии в этом году вручат на родине лауреатов Нобелевские премии из-за продолжающейся пандемии коронавируса в 2021 году будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме
Другие страны
23 сентября 2021 г. 14:51
Нобелевские премии в этом году вручат на родине лауреатов

Нобелевские премии из-за продолжающейся пандемии коронавируса в 2021 году будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня Фонд Нобеля.

"Думаю, что все хотят, чтобы пандемия закончилась, но этого пока не произошло. Нобелевская премия - это глобальный феномен. Каждый год объявляются имена лауреатов из разных частей мира, и неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине", - сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен. В Стокгольме при этом будет проведена церемония для местной публики.

При этом Норвежский нобелевский комитет пока еще не исключил, что лауреат Нобелевской премии мира, имя которого объявляют в Осло, сможет приехать в столицу Норвегии в декабре.

Объявление лауреатов состоятся с 4 по 11 октября, вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.

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Версия на английском языке Nobel laureates to receive awards in home countries

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