Нижняя палата парламента Канады одобрила законопроект о легализации марихуаны

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Палата представителей парламента Канады одобрила в понедельник большинством голосов законопроект о легализации в Стране кленового листа марихуаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "за" документ проголосовали 200 депутатов, "против" высказались 82 законотворца.

Теперь документ передан на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату канадского парламента. Предполагается, что закон о легализации марихуаны должен вступить в силу до 1 июля 2018 года. Согласно документу, предлагается разрешить продажу этого легкого наркотика лицам от 18 лет и старше, также допускается выращивание марихуаны (до четырех растений). Разрешается покупать в специализированных магазинах и иметь при себе в общественных местах до 30 грамм высушенного или свежего каннабиса, а также масла на его основе. Федеральные власти будут отвечать за поставки этого легкого наркотика, а также выдавать лицензии на его реализацию. Решение о ценообразовании и способах распространения марихуаны будет установлено за региональными властями, они же могут поднять возрастную планку по ее употреблению.

Вторая часть законопроекта касается предлагаемых мер наказания за нарушение установленных норм. Так, нелегальная продажа и распространение, а также продажа марихуаны лицам младше 18 лет грозит лишением свободы на срок до 14 лет. При совершении преступления под воздействием наркотика предлагается сажать в тюрьму также на срок до 14 лет. Управление автотранспортными средствами допускается только спустя два часа после употребления марихуаны (разрешенные дозы будут озвучены позже); при обнаружении в крови повышенного содержания наркотического средства грозит штраф от $1 тыс., а при совершении в таком состоянии дорожно-транспортного происшествия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Канадским регионам будет разрешено продавать марихуану в местах, где реализуется алкогольная продукция. Запрещается привозить в Канаду каннабис, но разрешается употребление наркотика туристами пока они находятся в Стране кленового листа.