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Нижняя палата парламента Австралии одобрила запрет соцсетей для подростков

Нижняя палата парламента Австралии одобрила запрет соцсетей для подростков Палата представителей федерального парламента Австралии одобрила предложенный правительством законопроект о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 08:53
Нижняя палата парламента Австралии одобрила запрет соцсетей для подростков

Палата представителей федерального парламента Австралии одобрила предложенный правительством законопроект о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет.

Как сообщает Report, результаты голосования размещены на сайте парламента.

Согласно информации, законопроект получил одобрение 102 из 115 депутатов. В число 13 парламентариев, проголосовавших против предложения правительства, вошла вся фракция партии "зеленых" и ряд независимых депутатов. Как ожидается, в ближайшие дни проект будет передан в верхнюю палату, где, вероятно, также получит поддержку большинства сенаторов.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, лично представлявший законопроект парламентариям, заявил, что ожидает "безоговорочного его одобрения" до конца недели.

Правительство Австралии предложило законопроект, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, запрещающие доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет.

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Версия на английском языке Australian parliament approves parliament approves social media ban for teens
Версия на азербайджанском языке Avstraliya parlamentinin aşağı palatası yeniyetmələr üçün sosial şəbəkələrə qadağa qoyulmasını təsdiqləyib

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