Николя Саркози предложил использовать электронные браслеты для контроля за исламистами

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бывший президент Франции Николя Саркози выступил с предложением использовать электронные браслеты для обеспечения контроля за радикальными исламистами. Такое заявление глава партии "Республиканцы" сделал в эфире телеканала TF-1, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, необходимо "надеть электронные браслеты" на радикальных исламистов, которых, по его мнению, "следует помещать под домашний арест". "Необходимо кардинально усилить меры по обеспечению внутренней безопасности во Франции", - подчеркнул он. Саркози напомнил, что в настоящее время в электронной базе данных на лиц, представляющих угрозу для государственной безопасности Франции фигурируют 11,5 тыс. человек.

Кроме того, экс-президент предложил ужесточить наказания для создателей исламистских интернет-сайтов, причем отнеся такие действия к категории преступлений, а не правонарушений, что означает гораздо более серьезные меры наказания. Саркози также считает необходимым "согласовать внешнюю политику Франции с ее политикой в сфере внутренней безопасности".

Бывший президент призвал при этом к достижению "национального согласия и национального единства" относительно мер по обеспечению безопасности жизни французов.