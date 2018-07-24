Никки Хейли: Россия никогда не станет другом для США

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не станет другом для Соединённых Штатов.

Как сообщает Report, об этом она сказала в интервью CBN.

Хейли заявила, что в Вашингтоне "не доверяют" Москве и "никогда не будут".

"Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - заявила она.

При этом Хейли добавила, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина "должна была произойти".