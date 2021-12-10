О нас
Report Georgia
Аудио новости

Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем

Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем Министерство иностранных дел Никарагуа заявило в четверг, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 03:41
Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Тайванем

Министерство иностранных дел Никарагуа заявило в четверг, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте заявления ведомства, опубликованного на правительственном портале El 19 Digital.

"Правительство Китайской Народной Республики является единственным, законно представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Правительство Республики Никарагуа с сегодняшнего дня разрывает дипломатические отношения с Тайванем и прекращает какие-либо контакты или официальные отношения", - говорится в тексте заявления.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
10 декабря 2021 г. 01:20
Генпрокурор Нью-Йорка отказалась от планов стать губернатором штата
Генпрокурор Нью-Йорка отказалась от планов стать губернатором штата
9 декабря 2021 г. 23:41
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС
9 декабря 2021 г. 23:21
Генсекретарь ООН поедет на Олимпиаду в Китае
Генсекретарь ООН поедет на Олимпиаду в Китае
9 декабря 2021 г. 21:59
В Канаде школьник напал с острым предметом на учителя
В Канаде школьник напал с острым предметом на учителя
9 декабря 2021 г. 21:15
Генсек ООН вышел на работу после самоизоляции
Генсек ООН вышел на работу после самоизоляции
9 декабря 2021 г. 20:32
В Осло более 140 человек заразились коронавирусом на корпоративе
В Осло более 140 человек заразились коронавирусом на корпоративе
9 декабря 2021 г. 18:53
В результате столкновений на севере Камеруна погибли 25 человек
В результате столкновений на севере Камеруна погибли 25 человек
9 декабря 2021 г. 17:22
Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 43
Число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии возросло до 43
9 декабря 2021 г. 16:14
В Латвии подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом
В Латвии подтвердили два случая заражения "омикрон"-штаммом
9 декабря 2021 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi