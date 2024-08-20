Нигерия объявила максимальную угрозу распространения оспы обезьян

Власти Нигерии объявили в стране максимальную угрозу распространения оспы обезьян (mpox - ред.).

Власти Нигерии объявили в стране максимальную угрозу распространения оспы обезьян (mpox - ред.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Africa24.

В стране уже отмечено 39 подтвержденных случаев mpox в 33 из 36 штатов, заявил руководитель Нигерийского центра контроля и предупреждения болезней Джиде Идрис. Жертв пока нет. Власти переходят на усиленное наблюдение за эпидемиологической обстановкой и устанавливают тех, кто контактировал с заразившимися, чтобы остановить распространение вируса. Принимаются меры по своевременному и скорому выявлению новых случаев, составляются планы проведения вакцинации.

Нынешняя вспышка mpox началась в Демократической Республике Конго и затем распространилась на 17 стран Африки. Всего зарегистрировано 38 тыс. случаев заражения, умерли 1,4 тыс. человек. Пять стран Африки - Бурунди, ДРК, Кения, Руанда и Уганда - вошли в утвержденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) список государств, которым рекомендованы особые меры по противодействию вспышке заболевания mpox.