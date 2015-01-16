​В Нигере подожгли французский культурный центр

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В городе Зиндер (на юге Нигера) протестующие, возмущенные появлением изображения пророка Мухаммеда в последнем выпуске журнала "Сharlie Hebdo", подожгли французский культурный центр.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на директора учреждения.

Около 50 человек участвовали в разгроме входной двери в центр, поджоге кафе, библиотеки и офисов. Их не остановили даже предупредительные выстрелы двух полицейских.

13 января вышел новый выпуск журнала тиражом 5 млн. экземпляров. На обложке свежего номера изображена карикатура на пророка Мухаммеда, который держит табличку с надписью Je suis Charlie ("Я — Шарли") под заголовком "Все прощено".