 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Нигере подожгли французский культурный центр

    Около 50 человек участвовали в разгроме входной двери в центр, поджоге кафе, библиотеки и офисов

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В городе Зиндер (на юге Нигера) протестующие, возмущенные появлением изображения пророка Мухаммеда в последнем выпуске журнала "Сharlie Hebdo", подожгли французский культурный центр.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на директора учреждения.

    Около 50 человек участвовали в разгроме входной двери в центр, поджоге кафе, библиотеки и офисов. Их не остановили даже предупредительные выстрелы двух полицейских.

    13 января вышел новый выпуск журнала тиражом 5 млн. экземпляров. На обложке свежего номера изображена карикатура на пророка Мухаммеда, который держит табличку с надписью Je suis Charlie ("Я — Шарли") под заголовком "Все прощено".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi