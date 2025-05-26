Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16.

Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны королевства.

Отмечается, что самолеты покинули авиабазу Волкел в провинции Северный Брабант и вылетели в Бельгию, где будет происходить подготовка к их передаче Украине. На авиабазе в момент отправки F-16 присутствовал глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

"Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - отметил министр.

Он сказал, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами "в рекордные сроки".

В Минобоброны отметили, что в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Также они продолжат передавать все необходимое для обслуживания F-16 - запчасти, боеприпасы и топливо.