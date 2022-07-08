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Нидерланды направили Украине военную помощь на 172 млн евро

Нидерланды направили Украине военную помощь на 172 млн евро Нидерланды направили Украине продукцию военного назначения на 172 млн евро.
Другие страны
8 июля 2022 г. 19:45
Нидерланды направили Украине военную помощь на 172 млн евро

Нидерланды направили Украине продукцию военного назначения на 172 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

Как отметила министр, "общая сумма направленной военной помощи составляет 172 млн евро". Однако при этом Олленгрен обратила внимание на то, что Нидерландам "становится все сложнее поставлять средства боевого назначения без последствий для собственной боеготовности и выполнения боевых задач".

Одновременно она заметила, что 172 млн евро - это учетная стоимость поставленной продукции и для ее замены потребуется "почти в два раза большая" сумма.

Сообщается, что для замены поставленных товаров и техники Министерством финансов Нидерландов будут выделены дополнительные средства. Часть также может быть возмещена ЕС.

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Версия на английском языке Netherlands sends military aid worth €172 million to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynaya 172 milyon avroluq hərbi yardım göndərib

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