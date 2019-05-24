Трамп: "Ничего страшного, если торговая сделка с Китаем не будет заключена"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 23 мая, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в июне в Осаке, чтобы, в частности, обсудить двусторонние споры в сфере торговли.

Как передаёт Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я с нетерпением жду встречи с Си (Цзиньпином) на саммите G20", - отметил он, выступая перед представителями американского агросектора в Белом доме.

Как подчеркнул глава государства, он надеется, что США "в определенный момент достигнут соглашения с Китаем".

"Если торговая сделка с Китаем будет заключена, то это отлично,... если же нет, то ничего страшного", - сказал глава вашингтонской администрации.

При этом, по его мнению, связанные с торговыми переговорами с Китаем события "происходят быстро".