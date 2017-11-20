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    Ни один из кандидатов в президенты Чили не выигрывает в первом туре

    Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Ни один из кандидатов в президенты Чили не набирает достаточно голосов для победы в первом туре.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные избирательной службы страны после подсчета 6,44% бюллетеней.

    Лидирует пока кандидат от правых сил, бывший президент Себастьян Пиньера, получая 36,13% голосов.

    На втором месте – сенатор, придерживающийся левоцентристских позиций, Алехандро Гильиер (22,62%).

    Третьей идет Беатрис Санчес Муньос от левой коалиции "Широкий фронт" (20,78%).

    Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов.

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