Ни один из кандидатов в президенты Чили не выигрывает в первом туре

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Ни один из кандидатов в президенты Чили не набирает достаточно голосов для победы в первом туре.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные избирательной службы страны после подсчета 6,44% бюллетеней.

Лидирует пока кандидат от правых сил, бывший президент Себастьян Пиньера, получая 36,13% голосов.

На втором месте – сенатор, придерживающийся левоцентристских позиций, Алехандро Гильиер (22,62%).

Третьей идет Беатрис Санчес Муньос от левой коалиции "Широкий фронт" (20,78%).

Для победы в первом туре нужно набрать более 50% голосов.