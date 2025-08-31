    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

    • 31 августа, 2025
    • 15:56
    Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения "Ансар Аллах" и "доберется до всех" руководителей хуситов.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    "ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных ... Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех", - сказал он.

    Напомним, что 29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и несколько его коллег-министров.

    После атаки глава политсовета йеменского движения "Ансар Аллах" Махди аль-Машат пригрозил Израилю "мрачными днями" и пообещал, что израильтяне больше не будут чувствовать себя в безопасности.

