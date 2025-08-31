Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Израиль ликвидировал большую часть правительства йеменского движения "Ансар Аллах" и "доберется до всех" руководителей хуситов.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"ЦАХАЛ уничтожил большую часть правительства хуситов и других высокопоставленных военных ... Мы делаем то, чего никто не делал до нас, и это только начало атаки на высокопоставленных чиновников в Сане. Мы доберемся до всех", - сказал он.

Напомним, что 29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и несколько его коллег-министров.

После атаки глава политсовета йеменского движения "Ансар Аллах" Махди аль-Машат пригрозил Израилю "мрачными днями" и пообещал, что израильтяне больше не будут чувствовать себя в безопасности.