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Нетаньяху выписали из больницы после перенесенной операции

Нетаньяху выписали из больницы после перенесенной операции Перенесший операцию по удалению предстательный железы израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху завершил послеоперационное восстановление и покинул больницу.
Другие страны
2 января 2025 г. 20:49
Нетаньяху выписали из больницы после перенесенной операции

Перенесший операцию по удалению предстательный железы израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху завершил послеоперационное восстановление и покинул больницу.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы", - говорится в сообщении.

Вечером 29 декабря канцелярия Нетаньяху сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи выявили у него доброкачественную гиперплазию простаты. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом и прошло без осложнений. На время отсутствия премьера его обязанности были возложены на министра юстиции Ярива Левина.

После операции врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице для восстановления, но уже 31 декабря премьер ненадолго покинул клинику, чтобы принять участие в важном голосовании в Кнессете (парламент) по одному из законопроектов, связанных с бюджетом. Перед этим голосованием правящая коалиция оказалась на грани раскола из-за позиций ряда ультраортодоксальных и крайне правых депутатов, отказавшихся поддержать документ. Лишь участие приехавшего на заседание в последний момент Нетаньяху позволило одобрить законопроект с перевесом в один голос. После этого премьер вернулся в больницу.

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