Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп - самый большой друг Израиля среди всех президентов в истории Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступая в Кнессете на специальном заседании, где присутствует и Трамп.

"Ни один американский президент не сделал больше для Израиля, тем Трамп", - сказал Нетаньяху поблагодарив американского лидера за возвращение всех израильских заложников домой.

Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует приверженность миру. Он отметил, что совместными усилиями две страны смогут принести мир в регион Ближнего Востока.

"Мы уже делали это раньше. Мы уже делали это в Соглашениях Авраама. И мы сделаем это снова", - подчеркнул израильский премьер.