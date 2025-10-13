Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 14:35
    Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

    Действующий глава Белого дома Дональд Трамп - самый большой друг Израиля среди всех президентов в истории Соединенных Штатов.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступая в Кнессете на специальном заседании, где присутствует и Трамп.

    "Ни один американский президент не сделал больше для Израиля, тем Трамп", - сказал Нетаньяху поблагодарив американского лидера за возвращение всех израильских заложников домой.

    Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует приверженность миру. Он отметил, что совместными усилиями две страны смогут принести мир в регион Ближнего Востока.

    "Мы уже делали это раньше. Мы уже делали это в Соглашениях Авраама. И мы сделаем это снова", - подчеркнул израильский премьер.

    США Израиль сектор Газа Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
    Netanyahu: Tramp ABŞ-nin indiyə qədər olan bütün prezidentləri arasında İsrailin ən yaxın dostudur

    Последние новости

    14:49

    ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из Украины

    АПК
    14:47

    Президент Индонезии впервые посетит Израиль

    Другие страны
    14:46
    Фото

    В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

    Экология
    14:38

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях

    Другие страны
    14:35

    Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

    Другие страны
    14:35

    TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человек

    Здоровье
    14:34

    В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:33

    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:29
    Видео

    При столкновении двух поездов в Словакии пострадали почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей