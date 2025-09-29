Нетаньяху пригрозил ХАМАС при отказе от мирного плана Трампа по Газе

Если ХАМАС отвергнет или не выполнит условия мирного плана по Газе, предложенного американским лидером Дональдом Трампом, Израиль сам завершит начатое.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной с Трампом пресс-конференции в Вашингтоне.

"Это можно сделать как лёгким, так и трудным путем. Мы даем всем шанс сделать это мирным путем", - заявил он.

Нетаньяху предупредил, что если ХАМАС отвергнет план или если они примут его, а затем фактически сделают все, чтобы ему противостоять, то Израиль "завершит работу сам".

В продолжение он отметил, что военные цели Израиля должны быть достигнуты, потому что страна не для того вела "эту ужасную борьбу, жертвовала лучшими из наших молодых людей, чтобы ХАМАС оставался в Газе".