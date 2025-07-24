Нетаньяху отозвал переговорщиков из Катара для консультаций в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал переговорную группу по освобождению заложников из Катара для продолжения консультаций в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал переговорную группу по освобождению заложников из Катара для продолжения консультаций в Израиле.

Как передает Report, о этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-службы главы правительства.

"Мы ценим усилия посредников Катара и Египта, а также спецпредставителя США Стива Виткоффа, направленные на достижение прорыва в переговорах", - отмечается в заявлении.

Издание отмечает, что это решение было принято после того, как ХАМАС представил свой ответ на последнее предложение о прекращении огня и освобождении заложников.