Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!

12 августа 2025 г. 23:30
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана.

Как сообщает Report, соответствующее обращение размещено на странице израильского премьера в соцсети Х.

Нетаньяху призвал иранцев "бороться за свободу".

"Как сказал наш отец-основатель Теодор Герцль (основатель Всемирной сионистской организации - ред.) о еврейском государстве: "Если хотите, это не сон".

И я скажу вам, если хотите, свободный Иран — это не мечта. Сейчас настало время действовать. Сейчас настало время бороться за свободу. Свободный Иран, если вы этого хотите, — это не мечта. Вы не одиноки, я с вами. Израиль с вами. Иран — для иранцев!", - заявил Нетаньяху.

Версия на азербайджанском языке Netanyahu İran xalqına müraciət edib: Mən sizinləyəm!

