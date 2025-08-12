Нетаньяху обратился к народу Ирана: Я с вами!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к народу Ирана.
Как сообщает Report, соответствующее обращение размещено на странице израильского премьера в соцсети Х.
Нетаньяху призвал иранцев "бороться за свободу".
"Как сказал наш отец-основатель Теодор Герцль (основатель Всемирной сионистской организации - ред.) о еврейском государстве: "Если хотите, это не сон".
И я скажу вам, если хотите, свободный Иран — это не мечта. Сейчас настало время действовать. Сейчас настало время бороться за свободу. Свободный Иран, если вы этого хотите, — это не мечта. Вы не одиноки, я с вами. Израиль с вами. Иран — для иранцев!", - заявил Нетаньяху.
همانطور که پدر بنیانگذار ما تئودور هرتسل درباره کشور یهودیان گفت: «اگر بخواهید، این یک رؤیا نیست.»
و من به شما میگویم، اگر بخواهید، ایران آزاد یک رویا نیست.
اکنون زمان عمل است. اکنون زمان مبارزه برای آزادی است.