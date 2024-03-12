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Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе, но позволит населению эвакуироваться

Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе, но позволит населению эвакуироваться Израиль проведет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа для победы над правящим в палестинском анклаве движением ХАМАС, но позволит гражданскому населению покинуть опасные районы.
Другие страны
12 марта 2024 г. 21:26
Нетаньяху: Израиль проведет операцию в Рафахе, но позволит населению эвакуироваться

Израиль проведет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа для победы над правящим в палестинском анклаве движением ХАМАС, но позволит гражданскому населению покинуть опасные районы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на конференции Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC).

"Мы уничтожим ХАМАС, вернем [удерживаемых в секторе Газа] заложников и обеспечим такую ситуацию, при которой сектор Газа никогда не будет представлять угрозу для Израиля. Мы завершим военную операцию в Рафахе. Вместе с тем мы дадим гражданскому населению возможность покинуть опасные районы", - сказал глава правительства, чье выступление транслировала канцелярия премьера.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: İsrail Rəfahda əməliyyat keçirəcək, lakin əhalinin təxliyəsinə icazə verəcək

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