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Нетаньяху и саудовский принц обсуждали нормализацию отношений и Иран

Нетаньяху и саудовский принц обсуждали нормализацию отношений и Иран Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию
Другие страны
23 ноября 2020 г. 16:42
Нетаньяху и саудовский принц обсуждали нормализацию отношений и Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе минувшей тайной встречи обсуждали нормализацию отношений и Иран. Как передает Report, об этом информирует американская газета Wall Street Journal со ссылкой на одного из высокопоставленных саудовских советников, знакомых с переговорами.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и директор Моссада Йосси Коэн в воскресенье, 22 ноября, тайно посетили Саудовскую Аравию, где встретились с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео.

По словам советника, в ходе визита в королевство израильский премьер обсудил с принцем ряд вопросов, в том числе улучшение отношений и Иран, но какие-либо значительные договоренности не были достигнуты. Встреча продлилась не более двух часов.

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Версия на английском языке Netanyahu, Saudi Prince moot normalization of relations and Iran

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