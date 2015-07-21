Нетаньяху надеется, что США сохранят санкции против Ирана

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал ООН за резолюцию, предполагающую поэтапный вывод Ирана из-под действий международных санкций, и выразил надежду на сохранение американского экономического прессинга ради ужесточения условий атомной сделки, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию, которая кодифицировала договоренности, достигнутые шестью державами с Исламской республикой по поводу его ядерной программы. Нетаньяху называет соглашение "исторической ошибкой" и надеется на помощь конгресса США в ее исправлении.

"Говорят, что решение ООН — конец истории. Это не так. Пока остаются в силе санкции конгресса США, а я напомню вам, что американская экономика в 40 раз больше иранской, Иран будет подталкиваться к тому, чтобы идти на уступки, а не только их получать", — сказал глава израильского правительства, выступая в парламенте.

Он вновь предупредил об опасности заключенной с Ираном сделки. "Они говорят, что она отодвигает угрозу войны. Это не так. Это соглашение приближает войну", — сказал Нетаньяху.

"Во-первых, потому что Иран получит сотни миллиардов долларов, и уже сейчас он открыто заявляет, что пустит эти средства на финансирование и вооружение террористических движений, подпитку своей агрессивной деятельности в регионе и по всему миру. Во-вторых, сделка дает старт гонке вооружений на Ближнем Востоке", — предупредил премьер.