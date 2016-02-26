Несколько школ в Нью-Джерси получили сообщения о заложенных бомбах

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Несколько школ в американском штате Нью-Джерси на северо-востоке США получили сообщения о заложенной бомбе.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, сообщения о бомбах поступили в пять школ, ученики двух из них были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в январе не менее девяти школ закрывались в штате Нью-Джерси из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах и о готовящейся массовой стрельбе.





