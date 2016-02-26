 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Несколько школ в Нью-Джерси получили сообщения о заложенных бомбах

    Сообщения о бомбах поступили в пять школ, ученики двух из них были эвакуированы

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Несколько школ в американском штате Нью-Джерси на северо-востоке США получили сообщения о заложенной бомбе.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

    По данным телеканала, сообщения о бомбах поступили в пять школ, ученики двух из них были эвакуированы.

    Ранее сообщалось, что в январе не менее девяти школ закрывались в штате Нью-Джерси из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах и о готовящейся массовой стрельбе.



    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi