Непогода на Канарах привела к отмене и задержкам около тысячи рейсов

Около тысячи рейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты из-за непогоды, обрушившейся в выходные на испанские Канарские острова, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Пониженная видимость из-за пыльной бури, а также сильные порывы ветра привели к перебоям в работе воздушных гаваней автономного сообщества.

Непогода нарушила планы примерно 120 тыс. авиапассажиров, чьи рейсы были отменены или перенаправлены в другие воздушные гавани. В этой связи в управлении рекомендовали пассажирам узнавать статус своих рейсов у авиакомпаний.