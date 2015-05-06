​Немецкие журналисты задержаны в Катаре за репортаж о ЧМ-2022

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Немецкие съемочные группы были задержаны полицией Катара за то, что искали подтверждение информации о возможных манипуляциях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

Как передает Report, представители двух крупнейших телеканалов ARD и WDR снимали в Катаре документальный фильм.

Проблемы начались, когда полиция узнала, что журналисты ищут подтверждение слухов о якобы нечестном выборе Катара в качестве страны, которая примет ЧМ-2022.

Согласно телеканалу ARD, государство изъяло у журналистов камеры и не позволяло в течение нескольких дней покидать страну. WRD сообщил, что репортеры были задержаны при столкновениях рабочих с полицией. Съемочные группы покинули Катар спустя пять дней после инцидента, а с их камер были удалены все материалы.

Один из журналистов ARD Флориан Бауер рассказал, что произошло. "В тюрьму нас не сажали, только полиция допросила. И несколько дней нас не выпускали из страны. Что об этом скажет ФИФА?" – написал Бауэр в твиттере.