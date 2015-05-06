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    ​Немецкие журналисты задержаны в Катаре за репортаж о ЧМ-2022

    Государство изъяло у журналистов камеры и не позволяло покидать страну

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Немецкие съемочные группы были задержаны полицией Катара за то, что искали подтверждение информации о возможных манипуляциях при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

    Как передает Report, представители двух крупнейших телеканалов ARD и WDR снимали в Катаре документальный фильм.

    Проблемы начались, когда полиция узнала, что журналисты ищут подтверждение слухов о якобы нечестном выборе Катара в качестве страны, которая примет ЧМ-2022.

    Согласно телеканалу ARD, государство изъяло у журналистов камеры и не позволяло в течение нескольких дней покидать страну. WRD сообщил, что репортеры были задержаны при столкновениях рабочих с полицией. Съемочные группы покинули Катар спустя пять дней после инцидента, а с их камер были удалены все материалы.

    Один из журналистов ARD Флориан Бауер рассказал, что произошло. "В тюрьму нас не сажали, только полиция допросила. И несколько дней нас не выпускали из страны. Что об этом скажет ФИФА?" – написал Бауэр в твиттере.

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