Немецкие либералы отказались войти в Ямайку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с партией канцлера Ангелы Меркель и “Зелеными”.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил глава либеральной фракции Кристиана Линднера.

“Лучше не править, чем править неправильно”, — сказал он.

Ранее Меркель объявила о переговорах с “Ямайка-коалицией” (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) для формирования правительства.