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    Немецкие либералы отказались войти в Ямайку

    “Лучше не править, чем править неправильно”

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Свободная демократическая партия Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с партией канцлера Ангелы Меркель и “Зелеными”.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил глава либеральной фракции Кристиана Линднера.

    “Лучше не править, чем править неправильно”, — сказал он.

    Ранее Меркель объявила о переговорах с “Ямайка-коалицией” (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) для формирования правительства.

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