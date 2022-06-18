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Неймар отказался уходить из ПСЖ

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Другие страны
18 июня 2022 г. 06:49
Неймар отказался уходить из ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отказался покидать клуб.

Как передает Report со ссылкой на Marca, ПСЖ хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около 50 млн евро за один сезон, является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 млн евро. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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