Неймар отказался уходить из ПСЖ

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Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отказался покидать клуб.

Как передает Report со ссылкой на Marca, ПСЖ хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около 50 млн евро за один сезон, является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 млн евро. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.