​Неизвестный в Киеве кинул гранату в депутатов Верховной рады

"Молодой человек бросил в сторону народных депутатов Украины взрывчатку. Сейчас эксперты-криминалисты устанавливают была ли это граната РДГ-5, или светошумовая граната", - сказано в сообщении.
После инцидента злоумышленник побежал в сторону Крепостного переулка, где кинул еще одну гранату в преследующих его сотрудников милиции. Один из правоохранителей получил ранение и был госпитализирован.
Милиция устанавливает личность нападавшего. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
News DepartmentАвтор новости
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