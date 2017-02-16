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    Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Чикаго

    Власти устанавливают обстоятельства произошедшего

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одной из квартир в американском городе Чикаго, три человека погибли, двое получили ранения.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

    Отмечается, инцидент произошел в районе Brighton Park. По данным полиции, два человека погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

    Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое. Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-19 лет.

    Власти устанавливают обстоятельства произошедшего. 

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