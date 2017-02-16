Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Чикаго

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одной из квартир в американском городе Чикаго, три человека погибли, двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Отмечается, инцидент произошел в районе Brighton Park. По данным полиции, два человека погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое. Большинство погибших и пострадавших – молодые люди в возрасте 18-19 лет.

Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.