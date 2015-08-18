​Неизвестный бросил взрывчатку в реку в центре Бангкока

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный бросил взрывчатку в реку с моста в центральной части столицы Таиланда Бангкока, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел сегодня рядом с оживленной пристанью на реке Чаупхрая, взрывчатка взорвалась под водой. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что мощность взрывного устройства была небольшой.

В понедельник в 18.56 по местному времени взрыв прогремел на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части центра Бангкока. Самодельная радиоуправляемая бомба, в которой в качестве взрывчатого вещества был использован тринитротолуол, была заложена у ограды индуистского святилища божества Эраван (трехголовый священный слон) рядом с торговым центром Amarin Plaza и отелем Grand Hayatt Erawan в момент, когда в святилище было особенно много посетителей, большинство среди которых составляли туристы из Китая, Сингапура и Тайваня. Многие иностранные туристы были ранены. По последним данным, в результате инцидента погибли 20 человек.