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    Неизвестные открыли стрельбу по толпе людей в Чикаго

    При стрельбе погиб 28-летний мужчина© Courtesy İmage

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Чикаго, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще шестеро были ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Chicago Tribune.

    Отмечается, что группа неизвестных подошла к толпе людей на улице и начала стрелять без предупреждения. При стрельбе погиб 28-летний мужчина.

    Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского управления района Бронзевиль. Преступники скрылись с места происшествия. 

    В настоящее время правоохранительные органы ведут их розыск.

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