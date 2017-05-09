Неизвестные ограбили ювелирный магазин на 800 тысяч евро в Париже

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в 9-м округе Парижа на сумму 800-900 тысяч евро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в районе 11.10 по местному времени недалеко от Елисейских полей. Магазин специализируется на продаже дорогих часов.

У злоумышленников был с собой пистолет. После ограбления они скрылись с места преступления на мотоцикле. В настоящее время сумма ущерба оценивается в 800-900 тысяч евро.