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    Неизвестные ограбили ювелирный магазин на 800 тысяч евро в Париже

    Магазин специализируется на продаже дорогих часов

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в 9-м округе Парижа на сумму 800-900 тысяч евро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел во вторник в районе 11.10 по местному времени недалеко от Елисейских полей. Магазин специализируется на продаже дорогих часов.

    У злоумышленников был с собой пистолет. После ограбления они скрылись с места преступления на мотоцикле. В настоящее время сумма ущерба оценивается в 800-900 тысяч евро.

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