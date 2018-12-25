Неизвестные атаковали здание МИД Ливии

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ Неизвестные атаковали здание министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом источник сообщил телеканалу Al Arabiya.

По данным телеканала Sky News Arabia, атаку в здании дипведомства произвел террорист-смертник, в результате чего погиб один человек.

По меньшей мере пять человек получили травмы.

Другие подробности не приводятся.