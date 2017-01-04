Неизвестные атаковали тюрьму на Филиппинах и организовали побег более 130 преступников

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 132 преступника сбежали в среду во время нападения группы вооруженных неизвестных, предположительно исламистов, на тюрьму в провинции Котабато на юге Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника тюрьмы.

По его сведениям, нападавшие открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник пенитенциарного учреждения погиб, еще один был ранен.

"Нападение было хорошо спланировано, сбежавшие использовали простыни, чтобы выбраться. Сейчас идет операция по поиску беглецов", - цитирует агентство слова представителя тюрьмы.

Он также отметил, что в настоящий момент идет проверка на предмет нахождения среди беглецов особо опасных преступников. До нападения в тюрьме отбывали заключение 1511 человек.