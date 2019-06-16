Неизвестный в Японии напал на полицейского с ножом и забрал его пистолет

Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Нападение в мегаполисе было совершено утром, преступник отнял у правоохранителя табельное оружие с пятью боевыми патронами, нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся.

Состояние 26-летнего полицейского оценивается как тяжелое. Его нашли с множественными ранениями и ножом в груди.

Нападавшего ищут. По информации правоохранительных органов, преступнику около 30 лет.

Губернатор 9-миллионной префектуры Осака, одной из самых населенных в стране, Хирофуми Ёсимура дал в Twitter указание отменить занятия спортивных кружков и все мероприятия в государственных школах.