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Неизвестный с ножом напал на министра безопасности Индонезии

Неизвестный с ножом напал на министра безопасности Индонезии

Министр-координатор по политическим вопросам и безопасности Индонезии Виранто во время рабочего визита в провинцию Бантен подвергся нападению неизвестного с ножом,  сообщает Report со ссылкой на The Jakarta Post.

В результате нападения министр получил ранения и был срочно госпитализирован. Также в ходе нападения пострадал начальник местной полиции.

Сообщается, что нападение произошло после того, как Виранто посетил открытие местного университета. Неизвестный попытался напасть на Виранто, когда тот садился в автомобиль.

По факту нападения уже арестованы мужчина и женщина.

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