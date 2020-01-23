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Нефть стремительно дешевеет на фоне вспышки коронавируса и подписания Brexit

​Нефть стремительно дешевеет на фоне вспышки коронавируса и подписания

Стоимость нефти на мировых рынках продолжает падать.

Как передает Report, об этом гласят данные биржи.

По сведениям на 22.40 (бакинское время), стоимость нефти марки Brent упала на 2% и составила 61,53 доллара за баррель.

Сорт WTI также подешевел и составил 55,21 доллара за баррель.

В четверг, 23 января, британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit, который подготовило правительство премьера страны Бориса Джонсона. Также, по последним данным, в Китай инфицировано новым видом вируса 644 человека, из них погибли - 18.

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