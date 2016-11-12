Три человека ранены при стрельбе в Амстердаме

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека получили сегодня ранения в результате стрельбы в Амстердаме. Один подозреваемый уже задержан полицией.

Как передает Report, об этом сообщила нидерландская газета De Telegraaf.

Инцидент произошел в одной из кофеен. Очевидцы говорят о 5-6 выстрелах. Стрельба привела к панике среди посетителей заведения, которые ринулись на улицу.

Пострадавшие госпитализированы. Кофейня оцеплена, полиция проводит расследование.