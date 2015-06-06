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    ​Не менее 25 человек погибли в результате взрывов на пароме в Индонезии

    Инцидент произошел вечером в пятницу на борту парома, перевозившего 129 пассажиров, большинство из них - туристы

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате двух взрывов на паромной переправе между островами Бали и Ломбок в Индонезии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел вечером в пятницу на борту парома, перевозившего 129 пассажиров, большинство из них - туристы. Причиной инцидента, вероятнее всего, стал взрыв топливного бака судна.

    Среди пострадавших в результате взрыва туристы из Австралии, Франции, Италии, США, Великобритании и Новой Зеландии.

    "Никто не получил серьезных травм. Большинство из 25 пациентов получили незначительные ранения из-за толчка", - сообщил врач местной больницы.

    По словам местных чиновников, на пароме разбились окна, пассажиры пострадали из-за взрывной волны. Полиция занимается расследованием инцидента.

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