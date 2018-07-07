Не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Террористы из группировки ИГИЛ взорвали заминированный автомобиль у лагеря курдских бойцов из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) в населенном пункте Эль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу новостной портал El Nashra.

По его информации, жертвами диверсии стали 18 человек, среди погибших 10 бойцов СДС и один полевой командир.

30 июня террористы устроили взрыв у штаба курдских отрядов в городе Хасеке. В результате погиб один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

В провинции Дейр-эз-Зор банды ИГИЛ удерживают в своих руках три района - Хаджин, Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГИЛ осенью 2017 года в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.