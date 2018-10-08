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    Не менее 12 человек погибли в Центральной Америке за четыре дня из-за ливней

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли из-за ливней, которые с четверга обрушились на Гондурас, Коста-Рику, Никарагуа и Сальвадор.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета La Prensa.

    В общей сложности последствия удара стихии в той или иной степени ощутили на себе свыше 23 тыс. человек. Основными причинами смерти людей стали сходы оползней и наводнения. Власти Никарагуа предупредили, что сильные ливни продолжатся в течение следующих суток.

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