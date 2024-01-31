NBC: США готовят многонедельную кампанию против поддерживаемых Ираном боевиков

Ответные удары на нападение поддерживаемых Ираном боевиков на базу США на сирийско-иорданской границе, повлекшее за собой гибель трех американцев, будут представлять собой "кампанию", которая может продлиться "несколько недель".
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По сведениям источника, администрация президента США Джо Байдена еще не определилась с конкретными целями для ударов. При этом предполагается, что они могут находиться за пределами Ирана. Кампания будет включать в себя как кибероперации, так и точечные удары по целям в нескольких странах и регионах.
29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.
В свою очередь 30 января Байден оповестил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Вместе с тем он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.