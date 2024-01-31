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NBC: США готовят многонедельную кампанию против поддерживаемых Ираном боевиков

NBC: США готовят многонедельную кампанию против поддерживаемых Ираном боевиков Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель осуществлять атаки на Иран, являющиеся ответом на нападение поддерживаемых Ираном группировок боевиков на базу США на сирийско-иорданской границе, которое повлекло за собой гибель трех американцев.
Другие страны
31 января 2024 г. 21:49
NBC: США готовят многонедельную кампанию против поддерживаемых Ираном боевиков

Ответные удары на нападение поддерживаемых Ираном боевиков на базу США на сирийско-иорданской границе, повлекшее за собой гибель трех американцев, будут представлять собой "кампанию", которая может продлиться "несколько недель".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

По сведениям источника, администрация президента США Джо Байдена еще не определилась с конкретными целями для ударов. При этом предполагается, что они могут находиться за пределами Ирана. Кампания будет включать в себя как кибероперации, так и точечные удары по целям в нескольких странах и регионах.

29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

В свою очередь 30 января Байден оповестил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Вместе с тем он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

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Версия на азербайджанском языке NBC: ABŞ-ın İrana cavab zərbələri bir neçə həftə ərzində baş verə bilər

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