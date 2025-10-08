NBC: ИИ стали использовать вместо услуг адвоката в США

Жители США начали выигрывать суды, используя инструменты генеративного искусственного интеллекта (ИИ) вместо услуг адвокатов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

Телеканал приводит случай американки Линн Уайт, которой грозило выселение из дома на колесах из-за просроченной арендной платы. Воспользовавшись услугами назначенного судом адвоката, она проиграла дело. Однако, подав апелляцию, решила прибегнуть к помощи нейросети ChatGPT и ИИ-сервиса Perplexity. В итоге ей удалось сохранить жилье и уменьшить свой первоначальный долг.

"Невозможно переоценить пользу ИИ в моем случае, - сказала Уайт. - Я бы никогда не смогла выиграть эту апелляцию без ИИ".

Однако ИИ-компании отговаривают клиентов от использования своих услуг в юридических целях. Судебные документы, составленные с помощью искусственного интеллекта, часто изобилуют неточностями и ошибочными суждениями, пишет NBC.

Тем не менее многие юристы оптимистично оценивают перспективу внедрения ИИ в своей профессиональной практике. По словам адвоката из Южной Калифорнии Эндрю Монтеза, ИИ не может полностью заменить его собственный юридический анализ, однако позволяет существенно облегчить работу. "В будущем всем юристам придется так или иначе использовать ИИ. Иначе они окажутся в невыгодном положении", - приводит NBC слова Монтеза.