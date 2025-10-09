NBC: ABŞ-də hüquqi xidmətlər əvəzinə süni intellektdən istifadə olunur
- 09 oktyabr, 2025
- 01:15
ABŞ sakinləri vəkillər əvəzinə generativ süni intellekt (AI) alətlərindən istifadə edərək məhkəmə işlərində qalib gəlməyə başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.
Kanal kirayə haqqını gecikdirdiyinə görə evindən qovulmaq təhlükəsi ilə üzləşən amerikalı qadın Lin Uaytın işinə istinad edib. Məhkəmənin təyin etdiyi vəkildən istifadə edən şəxs işi uduzub.
Bununla belə, müraciət etdikdən sonra o, "ChatGPT" neyron şəbəkəsi və "AI" xidməti "Perplexity"dən kömək istəməyə qərar verib. Nəhayət, o, evini saxlaya bilib və ilkin borcunu azaldıb.
"Mənim vəziyyətimdə AI-nin dəyərini şişirtmək olmaz. Mən süni intellekt olmadan bu müraciəti heç vaxt qazana bilməzdim".
Bununla belə, "AI" şirkətləri müştəriləri öz xidmətlərindən qanuni məqsədlər üçün istifadə etməkdən çəkindiriblər. Süni intellekt tərəfindən yaradılan məhkəmə sənədləri çox vaxt qeyri-dəqiqliklər və mühakimə səhvləri ilə doludur.
Buna baxmayaraq, bir çox hüquqşünaslar AI-nin öz peşəkar təcrübələrində tətbiqi perspektivləri ilə bağlı nikbindirlər. Cənubi Kaliforniyada hüquqşünas olan Endryu Montezin sözlərinə görə, süni intellekt öz hüquqi təhlilini tamamilə əvəz edə bilməz, lakin bu, onun işini əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirə bilər.
"NBC" Montezdən sitat gətirib: "Gələcəkdə bütün hüquqşünaslar hansısa şəkildə süni intellektdən istifadə etməli olacaqlar. Əks halda, onlar əlverişsiz vəziyyətdə olacaqlar".